Directoarea Agentiei Ruse Antidoping recunoaste ca in Rusia a existat "o conspiratie institutionala" cu privire la dopaj

"A fost o conspiratie institutionala", a spus Anna Antseliovich pentru jurnalul din SUA.Potrivit New York Times, rusii resping insa in continuare acuzatiile de "dopaj controlat de stat", aparute in raportul McLaren. "Ei definesc statul rus ca fiind presedintele Vladimir Putin si apropiatii sai", adauga jurnalul.Vitali Smirnov, in varsta de 81 de ani, inalt oficial al sportului din Rusia cu o cariera inceputa in perioada sovietica, numit anul acesta de Vladimir Putin pentru a reforma sistemul antidoping rus, nu a dorit sa vorbeasca despre "cei responsabili". Smirnov spune ca nu i-a cunoscut pe multi dintre cei mentionati in raportul McLaren. "Din punctul meu de vedere, ca fost ministru al Sportului si presedinte al Comitetului Olimpic Rus, am facut multe greseli. Trebuie sa gasim motivele pentru care tinerii sportivi se dopeaza, motivele pentru care accepta sa li se administreze substante dopante", a afirmat el.New York Times scrie ca directorul unui laborator a modificat esantioanele de urina prelevate de la sportivi la Jocurile Olimpice si le-a furnizat sportivilor substante de imbunatatire a performantelor la competitii internationale importante.Jurnalul mai noteaza ca membri ai Serviciului de Securitate au modificat de asemenea esantioane de urina si ca un ministru adjunct al Sporturilor a cerut timp de mai multi ani sa se ascunda faptul ca sportivi de top foloseau substante interzise.Comitetul International Olimpic (CIO) a deschis, saptamana trecuta, proceduri disciplinare ce vizeaza 28 de sportivi rusi care au participat la Jocurile Olimpice de iarna de la Soci. Tot saptamana trecuta, presedintele rus Vladimir Putin spunea ca Rusia nu a avut niciodata un sistem de sustinere a dopajului controlat de stat.La 9 decembrie, avocatul canadian Richard McLaren a dat publicitatii un raport , conform caruia peste 1000 de sportivi rusi au beneficiat de un program de dopaj "sponsorizat de stat" timp de patru ani, incepand din 2011. In noul raport sunt mentionati si patru medaliati de la Jocurile Olimpice de iarna de la Soci, din 2014, si cinci de la Jocurile Olimpice de vara de la Londra, din 2012. Raportul descrie "o conspiratie institutionala" in care au fost implicate si serviciile secrete ruse, subliniindu-se faptul ca sportivii nu au actionat singuri, ci ca parte a unui program.