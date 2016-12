Schi alpin: Norvegianul Kjetil Jansrud, invingator in slalomul super-urias de la Santa Caterina

Pe locul doi a incheiat austriacul Hannes Reichelt, la 60/100, iar locul trei i-a revenit italianului Dominik Paris, la 65/100.Proba de la Santa Caterina a inlocuit-o pe cea de la Lake Louise (Canada), care a fost anulata la finele lunii noiembrie din cauza lipsei de zapada.Deja invingator in super-uriasul de la Val d'Isere si Val Gardena (Italia) in acest sezon, Jansrud (31 ani) se apropie in clasamentul general la 151 de puncte de austriacul Marcel Hirscher, care a incheiat departe de primul loc, la 3 sec 43/100.