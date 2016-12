CIO a deschis proceduri disciplinare impotriva a 28 de sportivi rusi/ Vladimir Putin: "Rusia nu a avut niciodata un sistem de dopaj de stat"

"In cazul acestor sportivi exista dovezi de manipulare a unuia sau mai multor esantioane de urina din timpul JO de iarna de la Soci, din 2014",Comitetul a precizat ca autorul raportului McLaren, referitor la un program de dopaj "sponsorizat de stat" de care ar fi beneficiat peste 1.000 de sportivi rusi timp de patru ani, a investigat 95 de esantioane ale sportivilor rusi care i-au fost puse la dispozitie de CIO. In urma investigatiilor, la 28 de sportivi s-au descoperit dovezi de manipulare. Esantioanele au fost trimise inapoi la laboratorul antidoping de la Lausanne, unde a inceput reanalizarea lor.Deocamdata cele 28 de cazuri nu sunt considerate cazuri de dopaj, "dar manipularea esantioanelor poate duce la incalcarea regulamentului antidoping si la sanctiuni", adauga CIO.Potrivit tass.com, presedintele rus Vladimir Putin a afirmat ca Rusia nu a avut si nu va avea niciodata un sistem de dopaj controlat de stat. "Rusia nu a avut niciodata un astfel de sistem. Este imposibil si facem tot ce putem pentru a preveni asa ceva. Nu trebuie sa existe niciodata un astfel de sistem de sustinere a dopajului controlat de stat. Activitatile oricarei agentii antidoping, inclusiv WADA, trebuie sa fie transparente, clare si verificabile",Pana in prezent, 27 de sportivi rusi au fost deja sanctionati de CIO ca urmare a reanalizarii esantioanelor de la Jocurile Olimpice de vara de la Beijing (2008) si Londra (2012). Comitetul international va reanaliza si toate esantioanele prelevate de la sportivii rusi la Jocurile Olimpice de iarna din 2010.La 9 decembrie, avocatul canadian Richard McLaren a dat publicitatii un nou raport, conform caruia peste 1000 de sportivi rusi au beneficiat de un program de dopaj "sponsorizat de stat" timp de patru ani, incepand din 2011. In noul raport sunt mentionati si patru medaliati de la Jocurile Olimpice de iarna de la Soci, din 2014, si cinci de la Jocurile Olimpice de vara de la Londra, din 2012. Raportul descrie "o conspiratie institutionala" in care au fost implicate si serviciile secrete ruse, subliniindu-se faptul ca sportivii nu au actionat singuri, ci ca parte a unui program.Un prim raport al lui Richard McLaren a fost comandat in luna mai de Agentia Mondiala Antidoping, dupa dezvaluirile lui Grigori Rodcenkov, fost sef al laboratorului antidoping rus, cu privire la sistemul organizat de dopaj din timpul JO de la Soci.