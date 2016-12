Halterofila Alina Popovici (16 ani), suspendata patru ani de IWF pentru dopaj cu stanozolol

Alina Alexandra Popovici (categoria 48 de kilograme) a fost depistata pozitiv in afara competitiei, in aceasta vara, dupa ce a castigat titlul national.Potrivit unui anunt al forului international de profil, suspendarea a intrat in vigoare in 11 august, timp de patru ani, pana in 11 august 2020.Alina Alexandra Popovici are 16 ani si este legitimata la Clubul Sportiv Botosani.Sase sportivi apar cu sanctiuni pentru infractiuni comise in 2016 la Federatia Internationala de Haltere. Intre acestia nu se afla insa si Gabriel Sîncraian, caruia TAS i-a anulat medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Rio, pentru incalcarea regulilor antidoping.Sportivul nu a fost inca instiintat despre suspendarea pe care ar urma sa o primeasca si a declarat pentru News.ro ca isi va incheia cariera.In 2013, Gabriel Sîncraian a fost depistat pozitiv cu stanozolol si a fost suspendat doi ani, pana in 23 septembrie 2015.